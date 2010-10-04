Переводы на английский всех сложностей
Переводы: художественные переводы, технические переводы, перевод веб-сайтов
Опыт перевода и написания оптимизированных статей. Заполнение сайта контентом. Пишу статьи для сайтов, обрабатываю, переделываю. Опыт, пунктуальность, хороший грамотный язык.
Направленность:
• IT – технологии, перевод web-сайтов, локализация ПО;
• технические переводы (медицина, фармакология, физика, химия, биология, юриспруденция, экономика, психология, социология, парапсихология, лингвистика, астрономия);
• деловая корреспонденция;
• перевод художественной литературы;
• перевод стихотворений;