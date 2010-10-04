Suparman

Евгений Suparman

 
35 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Переводы на английский всех сложностей

Переводы: художественные переводы, технические переводы, перевод веб-сайтов

Опыт перевода и написания оптимизированных статей. Заполнение сайта контентом. Пишу статьи для сайтов, обрабатываю, переделываю. Опыт, пунктуальность, хороший грамотный язык.

Направленность:

• IT – технологии, перевод web-сайтов, локализация ПО;

• технические переводы (медицина, фармакология, физика, химия, биология, юриспруденция, экономика, психология, социология, парапсихология, лингвистика, астрономия);

• деловая корреспонденция;

• перевод художественной литературы;

• перевод стихотворений;

Статьи для сайта