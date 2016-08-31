SuperFLY1974

Пишу в стихах и прозе

Немного о себе: 2 высших гуманитарных образования, опыт работы корреспондентом в Черноголовском информационном агентстве. Являюсь членом Союза писателей-переводчиков, Российского писательского союза, Всероссийского литературного Чеховского общества, Русского литературного клуба.

С большим удовольствием и вдохновением готова писать на интересующую Вас тему, стараясь не прибегать к шаблонам и клише.

Ссылки на примеры моих работ:

https://riamo.ru/article/67148/letnyaya-rybalka-v-podmoskove-kuda-poehat-i-na-chto-lovit.xl

https://riamo.ru/article/101943/zimnyaya-rybalka-sovety-dlya-nachinayuschego-rybolova.xl