Создание фирменного стиля, логотипа, графических элементов, знаков, символов.

Меня зовут Ксения.

Профессиональная разработка: фирменного стиля, логотипа, графических элементов, знаков, символов, полиграфии.

Условия сотрудничества:

1. Согласование ТЗ, брифа. Согласование стоимости, сроков;

2. Предоплата 50%;

3. Предоставляю варианты дизайна, выбираем вариант для доработки;

Доработка выбранного варианта с учетом правок и комментариев;

4. После утверждения финальной версии постоплата 50%;

5. Высылаю исходники: Ai, eps, png, pdf по согласованию. Исходники

высылаю после полной оплаты заказа, пожалуйста, учитывайте это.

6. Обмен отзывами.

* первоначальные обсуждения проекта и согласование условий, только, на сайте weblancer.

Окончательную цену формирую после ознакомления с техническим заданием.

Условия оплаты и работы оговариваются индивидуально.

Оплата возможна на: VISA; MasterCard; Qiwi.

Предоплата 50 %