Меня зовут Ксения.
Профессиональная разработка: фирменного стиля, логотипа, графических элементов, знаков, символов, полиграфии.
Условия сотрудничества:
1. Согласование ТЗ, брифа. Согласование стоимости, сроков;
2. Предоплата 50%;
3. Предоставляю варианты дизайна, выбираем вариант для доработки;
Доработка выбранного варианта с учетом правок и комментариев;
4. После утверждения финальной версии постоплата 50%;
5. Высылаю исходники: Ai, eps, png, pdf по согласованию. Исходники
высылаю после полной оплаты заказа, пожалуйста, учитывайте это.
6. Обмен отзывами.
* первоначальные обсуждения проекта и согласование условий, только, на сайте weblancer.
Окончательную цену формирую после ознакомления с техническим заданием.
Условия оплаты и работы оговариваются индивидуально.
Оплата возможна на: VISA; MasterCard; Qiwi.
Предоплата 50 %
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