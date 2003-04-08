Photoshop, Premiere Pro и всё, что с этим связано

Занимаюсь видеоблоггингом с 2014 года, поэтому за всё это время приходилось создавать немало контента, начиная с обложек видео, заканчивая самими видео. Ныне я пользуюсь Adobe Photoshop, Premiere Pro, Audition для создания контента, поэтому смогу вам помочь в этом деле. Если вас интересует обработка фото, монтаж видео, запись озвучки - можете обращаться.