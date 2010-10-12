Super_mother

Нужно 10 статей на тему автозвук. каждая по 1000 зн. без пробелов. исходники даю. срок- сегодня до 24-00. 50 руб
Наталья Тимофийчук Super_motherSuper_mother
34 годаРоссия/Геленджик
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Копирайтинг, рерайтинг, автор статей. Уникальность от 95%
Тимофийчук Наталья Андреевна.
21 год.
Россия, Краснодарский край, г.Геленджик.
Образование: Среднее специальное. Ростовский торгово-экономический колледж 2003-2007гг. Менеджер
Автор рефератов, курсовых, дипломных работ.
Предпочтительные дисциплины: 1. Экономика
2. Торговля
3. Реклама
4. Литература
5. Философия
Реферат- от 300-500р.
Курсовая- от 700р.
Дипломная работа- 80р. за 1стр.
Копирайтер.
Уникальность от 95%.
Любые темы!
2$ за 1000зн
Рерайтер.
Уникальность от 95%.
Любые темы!
1$ за 1000зн
Действие аккаунта приостановлено!
- Копирайтинг13 заявокЗакрыт13 лет назад