Super_mother

Наталья Тимофийчук Super_mother

 
34 годаРоссия/Геленджик
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Копирайтинг, рерайтинг, автор статей. Уникальность от 95%

Тимофийчук Наталья Андреевна.

21 год.

Россия, Краснодарский край, г.Геленджик.

Образование: Среднее специальное. Ростовский торгово-экономический колледж 2003-2007гг. Менеджер

Автор рефератов, курсовых, дипломных работ.

Предпочтительные дисциплины: 1. Экономика

2. Торговля

3. Реклама

4. Литература

5. Философия

Реферат- от 300-500р.

Курсовая- от 700р.

Дипломная работа- 80р. за 1стр.

Копирайтер.

Уникальность от 95%.

Любые темы!

2$ за 1000зн

Рерайтер.

Уникальность от 95%.

Любые темы!

1$ за 1000зн

  • Срочно рерайт.

    Нужно 10 статей на тему автозвук. каждая по 1000 зн. без пробелов. исходники даю. срок- сегодня до 24-00. 50 руб

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад