Superlady3000

Несмотря на то, что я только открываю для себя копирайтинг, опыта в написании текстов на различную тематику у меня предостаточно! Пишу стихи и песни (могу переделать текст песни на заказ), писала сценарии корпоративных мероприятий, имею большой опыт в написании мотивирующих статей для сотрудников банка и текстов для привлечения клиентов. По образованию психолог. Работала в области психологии, педагогики, банковской сфере и продажах (то есть хорошо разбираюсь в данных темах). Сейчас я мама в декрете и это еще один опыт, который может кому-то пригодиться!