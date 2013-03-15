Superville

Наполнение сайтов, новости, каталоги, комментария, модерация
Курирование и обновление новостей и фотографий на сайте (1c-Bitrix, Joomla, HTML и прочее)
Наполнение каталога интернет-магазинов, описание товара, редакция фото под формат сайта
Обновление каталога: удаление\ добавление позиций
Ведение CRM базы (звонки, клиенты, договора, реклама)
Поиск подрядчиков для создания сайтов, flash и т.д.
Написание Тех.задания для создания сайтов компании
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
12 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!