Superville

Кристина Superville

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Наполнение сайтов, новости, каталоги, комментария, модерация

Курирование и обновление новостей и фотографий на сайте (1c-Bitrix, Joomla, HTML и прочее)

Наполнение каталога интернет-магазинов, описание товара, редакция фото под формат сайта

Обновление каталога: удаление\ добавление позиций

Ведение CRM базы (звонки, клиенты, договора, реклама)

Поиск подрядчиков для создания сайтов, flash и т.д.

Написание Тех.задания для создания сайтов компании

Отзывы заказчиков

AlekseyBannikov
Алексей 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
12 лет назад
Размещение объявлений о работе
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