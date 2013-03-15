Superville

Наполнение сайтов, новости, каталоги, комментария, модерация

Курирование и обновление новостей и фотографий на сайте (1c-Bitrix, Joomla, HTML и прочее)

Наполнение каталога интернет-магазинов, описание товара, редакция фото под формат сайта

Обновление каталога: удаление\ добавление позиций

Ведение CRM базы (звонки, клиенты, договора, реклама)

Поиск подрядчиков для создания сайтов, flash и т.д.

Написание Тех.задания для создания сайтов компании