Superweber228

Никита Кочерган Superweber228

 
20 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Адаптивная и удобная(UX) вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. HTML5\CSS3, БЭМ, GULP, SCSS, Чистый JavaScript.

Моя цель - предоставить лучший результат на рынке!

Работая со мной вы экономите:

  • Время. на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
  • Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК. Так же при адаптиве основываюсь на UX(User Experience) и удобство пользования на разных устройствах, мне важно чтобы сайт не только был адаптивен, но и удобен на любом устройстве. Способен самостоятельно принимать решения по адаптиву и применять лучшие практики которые применимы к данному дизайну, что

    существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных

    макетов дизайна.

  • Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера всегда будут приняты! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут

    внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных

    затрат!

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу вношу изменения и корректировки, если таковы потребуются заказчиком.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

  • E-mail: [email protected]
  • Телеграм: Nikita Kochergan
  • Так же если присутствует необходимость для демонстрации экрана и обсуждения нюансов относительно заказа по видео, у меня есть дисскорд Nicky#7604, так же готов коммуницировать в любом сервисе, который будет удобен заказчику
Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

Технологии:

HTML5\CSS3, БЭМ, GULP, SCSS, Чистый JavaScript.

Портфолио:

- https://superweber228.github.io/

- https://nikita15032004.github.io/

- https://didus228.github.io/

Связь:

  • E-mail: [email protected]
  • Телеграм: Nikita Kochergan
  • Так же если присутствует необходимость для демонстрации экрана и обсуждения

    нюансов относительно заказа по видео, у меня есть дисскорд Nicky#7604,

    так же готов коммуницировать в любом сервисе, который будет удобен

    заказчику

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком
JavascriptFigmaSCSS