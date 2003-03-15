Никита Кочерган Superweber228Superweber228
Моя цель - предоставить лучший результат на рынке!
Работая со мной вы экономите:
- Время. на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК. Так же при адаптиве основываюсь на UX(User Experience) и удобство пользования на разных устройствах, мне важно чтобы сайт не только был адаптивен, но и удобен на любом устройстве. Способен самостоятельно принимать решения по адаптиву и применять лучшие практики которые применимы к данному дизайну, что
существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных
макетов дизайна.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера всегда будут приняты! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут
внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных
затрат!
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: Nikita Kochergan
- Так же если присутствует необходимость для демонстрации экрана и обсуждения нюансов относительно заказа по видео, у меня есть дисскорд Nicky#7604, так же готов коммуницировать в любом сервисе, который будет удобен заказчику
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
Технологии:
HTML5\CSS3, БЭМ, GULP, SCSS, Чистый JavaScript.
Портфолио:
- https://superweber228.github.io/
- https://nikita15032004.github.io/
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: Nikita Kochergan
- Так же если присутствует необходимость для демонстрации экрана и обсуждения
нюансов относительно заказа по видео, у меня есть дисскорд Nicky#7604,
так же готов коммуницировать в любом сервисе, который будет удобен
заказчику