Superweber228

Адаптивная и удобная(UX) вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. HTML5\CSS3, БЭМ, GULP, SCSS, Чистый JavaScript.

Моя цель - предоставить лучший результат на рынке!

Работая со мной вы экономите:

Время. на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК. Так же при адаптиве основываюсь на UX(User Experience) и удобство пользования на разных устройствах, мне важно чтобы сайт не только был адаптивен, но и удобен на любом устройстве. Способен самостоятельно принимать решения по адаптиву и применять лучшие практики которые применимы к данному дизайну, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера всегда будут приняты! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу вношу изменения и корректировки, если таковы потребуются заказчиком.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

E-mail: [email protected]

Телеграм: Nikita Kochergan

Так же если присутствует необходимость для демонстрации экрана и обсуждения нюансов относительно заказа по видео, у меня есть дисскорд Nicky#7604, так же готов коммуницировать в любом сервисе, который будет удобен заказчику

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

Технологии:

HTML5\CSS3, БЭМ, GULP, SCSS, Чистый JavaScript.

Портфолио:

- https://superweber228.github.io/

- https://nikita15032004.github.io/

- https://didus228.github.io/

Связь:

E-mail: [email protected]

Телеграм: Nikita Kochergan

Так же если присутствует необходимость для демонстрации экрана и обсуждения нюансов относительно заказа по видео, у меня есть дисскорд Nicky#7604, так же готов коммуницировать в любом сервисе, который будет удобен заказчику

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком