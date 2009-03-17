Superzapravka

Иван Superzapravka

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Простенькая БД в Access 2003

    Дамы и Господа, необходимо создать базу данных в Access (2003г) "Поликлиники" , для нескольких пользователей (например: Главврач, регистратура и т.д.) вход каждого из пользователей логин и пароль, в базе должны быть таблици, запросы, ...

    Базы данных21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание приложения для "ВКонтакте"

    Требуется разработчик приложения для размещения ВКонтакте с использованием API. Предпочтение отдается Санкт-Петербургу т.к. личная встреча желательна. Умельцев прошу отписаться т.з. вышлю в личку после просмотра портфолио.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Карта на обороте визитки

    Необходимо нарисовать карту на обороте визитки (стандартный размер) http://maps.yandex.ru/?um=HZB2WmQwXKwHRwS8zZUlggPeXLj2c9ZD&amp;ll=30.311305%2C59.834008&amp;spn=0.034423%2C0.01035&amp;l=map угол кубинской и предпортовой улици

    Верстка полиграфии39 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Рисунок татуировки

    Нужен рисунок татуировки. Порванная кожа на груди а под ней сердце. он должен быть из такой области, что не раздражает и не выпячивает внимание, а наоборот, создает ту самую dark side территорию ...

    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн для сайта.

    $200

    Осмыслив ошибки которые допустил в первой заявке понял наконец прелести четкого формулирования своей потребности. Собственно нужен дизайн.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Juliakatsan
Юлия Кацан 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Перерисовать визитку
Отличный заказчик, задание излагает четко и понятно. Оплата своевременно!
Очень доволен! Выслушав все мои пожелания выполнила задание на высшем уровне очень быстро и в нескольких вариациях.
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