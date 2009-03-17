Superzapravka

Дамы и Господа, необходимо создать базу данных в Access (2003г) "Поликлиники" , для нескольких пользователей (например: Главврач, регистратура и т.д.) вход каждого из пользователей логин и пароль, в базе должны быть таблици, запросы, ...
- Базы данных21 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $10
Необходимо перерисовать визитку, ну можно добавить что то новое или сделать похожую адрес для карты СПБ Нарвский проспект 31Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется разработчик приложения для размещения ВКонтакте с использованием API. Предпочтение отдается Санкт-Петербургу т.к. личная встреча желательна. Умельцев прошу отписаться т.з. вышлю в личку после просмотра портфолио.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Необходимо нарисовать карту на обороте визитки (стандартный размер) http://maps.yandex.ru/?um=HZB2WmQwXKwHRwS8zZUlggPeXLj2c9ZD&ll=30.311305%2C59.834008&spn=0.034423%2C0.01035&l=map угол кубинской и предпортовой улициВерстка полиграфии39 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен рисунок татуировки. Порванная кожа на груди а под ней сердце. он должен быть из такой области, что не раздражает и не выпячивает внимание, а наоборот, создает ту самую dark side территорию ...Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт16 лет назад
- $200
Осмыслив ошибки которые допустил в первой заявке понял наконец прелести четкого формулирования своей потребности. Собственно нужен дизайн.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад