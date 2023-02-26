Я Python - разработчик и сейчас нахожусь в поиске новых возможностей. Буду рад присоединиться к
сплоченной команде для совместной работы на интересных проектах. Закончил курсы по разработке на Python, владею знаниями фреймворков Django и Flask. Также продолжаю изучать данный язык
программирования и все, что с ним связано, самостоятельно. Выполнил несколько заказов на фрилансе.
Мои профессиональные навыки:
• Python: Встроенные библиотеки: functools, Math, re, collections
• Служебные библиотеки: requests, BeautifulSoup4, AIOHTTP, pyTelegramBotAPI, Matplotlib
• Фрейворки: Django, SQLAlchemy, DRF, Flask, Aiogram
• Инструменты для работы с API: Swagger, Postman, Debug Tool Bar
• Фрейворки: Django, SQLAlchemy, DRF, Flask, Aiogram
• Системы контроля версий: Git, Github
• Базы данных: SQLite3, PostgresQL, NoSQL, GCP
Проекты:
• Разработка телеграм бота для регистрации клиентов с GCP базой данных
• Разработка телеграм бота для опросов с PostgreSQL базой данных
• Разработка backend на Flask для интернет магазина
• Разработка сайта и API для кафе на Django, Django Rest Framework, React.js
• Разработка сервиса по поиску фильмов