Доброго Вам времени суток!

Спасибо за проявленный интерес!

Могу предоставить вам качественный перевод с/на английский язык различной тематики, среди основных - экономика, маркетинг, менеджмент, финансы, банки, юриспруденция.

Высшее экономическое образование (НИУ-ВШЭ)

Грамотный русский и английский язык, средний уровень владения немецким языком.

Проходила обучение в Австрии и Бельгии на английском языке.

Языковые сертификаты TOEFL, Business English Certificate.

Опыт - 1 год.

Владение системами Trados, MS Office.

Доступные расценки, подлежат обсуждению.

Средняя цена - 90руб./2евро за станицу (1800 знаков с пробелами).

Буду рада постоянному сотрудничеству!

Мои контакты:

e-mail [email protected]

ICQ 200432298

Skype surilkann