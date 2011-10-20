Доброго Вам времени суток!
Спасибо за проявленный интерес!
Могу предоставить вам качественный перевод с/на английский язык различной тематики, среди основных - экономика, маркетинг, менеджмент, финансы, банки, юриспруденция.
Высшее экономическое образование (НИУ-ВШЭ)
Грамотный русский и английский язык, средний уровень владения немецким языком.
Проходила обучение в Австрии и Бельгии на английском языке.
Языковые сертификаты TOEFL, Business English Certificate.
Опыт - 1 год.
Владение системами Trados, MS Office.
Доступные расценки, подлежат обсуждению.
Средняя цена - 90руб./2евро за станицу (1800 знаков с пробелами).
Буду рада постоянному сотрудничеству!
Мои контакты:
e-mail [email protected]
ICQ 200432298
Skype surilkann