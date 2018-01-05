Surzhyk

Эдуард Суржик Surzhyk

 
52 годаУкраина/Запорожье
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Маркетолог Суржик Эдуард Николаевич

Маркетинговые исследования - это постоянный сбор, подсчет и вывод данных по маркетингу и маркетинговым проблемам. Исследования помогают принимать решения, на основе которых открываются или закрываются огромные проекты и предприятия. Исследования помогают понять, зачем что-то делать и как это лучше сделать.

  • Стратегии развития
  • Маркетинговый анализ
  • Статистика
  • Исследование рынка.
с 2003 по 2008г свое рекламное агенство "Простые технологии"

  • Успешно реализованны маркетинговые проекты для крупных международных компаний
  • В2В маркетинг: генерация лидов, организация событий, работа для увеличения лояльности партнеров, маркетинговый анализ рынка, стратегия продвижения товара, стратегия продажи товара.
  • Управление командой из 30 человек.
  • Участие в государственных тендерах
  • Оптимизация бизнес-процессов
  • Бухгалтерия
с 2008 по 2013 год Директор торогово дома Новая Украина

  • Контроль деятельности сотрудников.
  • Оперативное рассмотрение претензий покупателей.
  • Мотивация персонала.
  • Первичная бухгалтерия.
  • Инвентаризации.
  • Открытие нового магазина.
  • Командировки по регионам.
  • Работа с оптовиками.