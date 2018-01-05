Маркетолог Суржик Эдуард Николаевич

Маркетинговые исследования - это постоянный сбор, подсчет и вывод данных по маркетингу и маркетинговым проблемам. Исследования помогают принимать решения, на основе которых открываются или закрываются огромные проекты и предприятия. Исследования помогают понять, зачем что-то делать и как это лучше сделать.

Стратегии развития

Маркетинговый анализ

Статистика

Исследование рынка.

с 2003 по 2008г свое рекламное агенство "Простые технологии"

Успешно реализованны маркетинговые проекты для крупных международных компаний

В2В маркетинг: генерация лидов, организация событий, работа для увеличения лояльности партнеров, маркетинговый анализ рынка, стратегия продвижения товара, стратегия продажи товара.

Управление командой из 30 человек.

Участие в государственных тендерах

Оптимизация бизнес-процессов

Бухгалтерия

с 2008 по 2013 год Директор торогово дома Новая Украина