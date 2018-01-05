Маркетолог Суржик Эдуард Николаевич
Маркетинговые исследования - это постоянный сбор, подсчет и вывод данных по маркетингу и маркетинговым проблемам. Исследования помогают принимать решения, на основе которых открываются или закрываются огромные проекты и предприятия. Исследования помогают понять, зачем что-то делать и как это лучше сделать.
- Стратегии развития
- Маркетинговый анализ
- Статистика
- Исследование рынка.
- Успешно реализованны маркетинговые проекты для крупных международных компаний
- В2В маркетинг: генерация лидов, организация событий, работа для увеличения лояльности партнеров, маркетинговый анализ рынка, стратегия продвижения товара, стратегия продажи товара.
- Управление командой из 30 человек.
- Участие в государственных тендерах
- Оптимизация бизнес-процессов
- Бухгалтерия
- Контроль деятельности сотрудников.
- Оперативное рассмотрение претензий покупателей.
- Мотивация персонала.
- Первичная бухгалтерия.
- Инвентаризации.
- Открытие нового магазина.
- Командировки по регионам.
- Работа с оптовиками.