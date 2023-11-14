Профессиональный опыт: более года

Способы оплаты: безналичный расчёт, электронные деньги

Навыки:

- Языки программирования: JavaScript, TypeScript

- Фреймворки: Vue.js, Nuxt.js

- CSS-фреймворки: Bootstrap, Tailwind



Образование:

1) Бакалавриат - Прикладная математика

2) ДПО - Разработка web-ориентированных информационных систем



Личные качества:

- Ответственность

- Творческое мышление



Я заинтересован в росте и развитии в сфере Frontend разработки и готов внести свой вклад в проекты, используя знания и навыки, полученные в течение моей карьеры.



Буду рад ответить на вопросы и предоставить дополнительную информацию при необходимости.



Спасибо за ваше внимание!