SusanWay

Владислав Заев SusanWay

 
24 года
год на фриланс-бирже
Был
год назад

Профессиональный опыт: более года

Способы оплаты: безналичный расчёт, электронные деньги

Навыки:
- Языки программирования: JavaScript, TypeScript
- Фреймворки: Vue.js, Nuxt.js
- CSS-фреймворки: Bootstrap, Tailwind

Образование:
1) Бакалавриат - Прикладная математика
2) ДПО - Разработка web-ориентированных информационных систем

Личные качества:
- Ответственность
- Творческое мышление

Я заинтересован в росте и развитии в сфере Frontend разработки и готов внести свой вклад в проекты, используя знания и навыки, полученные в течение моей карьеры.

Буду рад ответить на вопросы и предоставить дополнительную информацию при необходимости.

Спасибо за ваше внимание!

Веб-программирование
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$7/час
от 1 дня
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