Профессиональный опыт: более года
Способы оплаты: безналичный расчёт, электронные деньги
Навыки:
- Языки программирования: JavaScript, TypeScript
- Фреймворки: Vue.js, Nuxt.js
- CSS-фреймворки: Bootstrap, Tailwind
Образование:
1) Бакалавриат - Прикладная математика
2) ДПО - Разработка web-ориентированных информационных систем
Личные качества:
- Ответственность
- Творческое мышление
Я заинтересован в росте и развитии в сфере Frontend разработки и готов внести свой вклад в проекты, используя знания и навыки, полученные в течение моей карьеры.
Буду рад ответить на вопросы и предоставить дополнительную информацию при необходимости.
Спасибо за ваше внимание!
Я против войны в Украине!
Веб-программирование
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$7/час
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