Фотограф/контент-менеджер/копирайтер

ЦЕЛЬ

Соискание вакантной должности журналист/фотокорреспондент/контент-менеджер

ОПЫТ РАБОТЫ

Февраль 2008 – Ноябрь 2008 – редактор томского

областного информационного Интернет-портала VESTI70.RU

· Поиск и добавление новостей в online режиме;

· Написание и редактирование новостных текстов;

· Развитие ресурса: создание новых функций и сервисов (модернизация существующих);

· Создание и размещение актуальных фоторепортажей.

Июль 2008 – Апрель 2009 – корреспондент газеты «Комсомольская правда – Томск»

· Поиск тем для публикаций;

· Написание редакционных и рекламных материалов разной тематики (для ежедневных и

еженедельных выпусков);

· Работа фотокорреспондентом (новостные, рекламные, имиджевые материалы);

· Дежурство по выпуску ежедневных выпусков.

Декабрь 2009 – Декабрь 2011 – Администратор и контент-менеджер корпоративного сайта, внештатный

фотограф «Первого музея славянской мифологии»

· Развитие ресурса: разработка новых функций и сервисов, модернизация существующих;

· Предметная, репортажная, портретная фотосъемка, коррекция и ретушь отснятого материала.

Февраль 2011 – Март – 2011 – корреспондент окружной общественно-политической газеты Ненецкого

автономного округа «Нярьяна Вындер»

· Поиск тем для публикаций;

· Написание редакционных и рекламных материалов разной тематики;

· Работа фотокорреспондентом.

Март – 2011 – Февраль 2012. - корреспондент еженедельной общественно-политической

газеты Собрания Депутатов Ненецкого автономного округа «Выбор НАО».

· Поиск тем для публикаций;

· Написание редакционных и рекламных материалов разной тематики;

· Работа фотокорреспондентом;

· Администрирование и наполнение сайта газеты.

Май – 2011 – Февраль 2012. – внештатный фотограф МУ «Дом культуры» г. Нарьян-Мара.

· Репортажная, портретная съемка, коррекция и ретушь отснятого материала;

· Администрирование и наполнение сайта ДК.

Май – 2011 – Февраль 2012 – внештатный автор и фотограф глянцевого журнала об

отдыхе «Дни и Ночи Нарьян-Мара»

· Написание редакционных и рекламных материалов разной тематики;

· Репортажная, портретная съемка, коррекция и ретушь отснятого материала.

Февраль – 2012 – Июнь 2013 – Фотограф-фрилансер.

Специализация – портрет, репортаж. Также внештатный фотокорреспондент

новостного Интернет-портала «Томский Обзор» (obzor.westsib.ru)

Июнь 2013 – Январь 2014 – Штатный

фотокорреспондент областной еженедельной газеты «Томские новости»

Август 2014 – Декабрь 2014 – Фотограф томского областного театра куклы и актера "Скоморох"

ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее

· 2002-2009 гг. Томский Государственный Университет, факультет журналистики, специальность:

журналист. Заочная форма

· Ноябрь 2008 г. Международный Центр Дистанционного Обучения KURSY.RU. Специальность -

Вольная журналистика

· Апрель 2010 г. Выпускник Фото-школы при Томском областном колледже культуры и

искусства. Курс «Современная технология фотографии»

· Июль 2011 г. - Выпускник курса «Фотожурналистика» Образовательного Форума

«Селигер-2011»

· Июль 2012 г. – Участник смены «АРТ-Парад» Образовательного Форума «Томский

Коллайдер-2012»

ПРОФ.

НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

ПК. Софт: Windows, Office, Adobe Photoshop, CorelDRAW

Офисная техника: принтер, сканер, факс,

ксерокс

Фототехника: любая фототехника, работа со студийным осветительным фотооборудованием.

Ретушь. Владение графическим планшетом.

Начальные навыки работы с любительской видеотехникой, начальные навыки видеомонтажа

ПУБЛИКАЦИИ & ВЫСТАВКИ

Имеются публикации в следующих СМИ: «Комсомольская правда» (федеральная), «КП-Томск»,

«АиФ-Томск», «Серебряный кофе», «Томская неделя», «Вечерка», «ShoppingGid-Томск»,

VTOMSKE.RU , VESTI70.RU, OBZOR.WESTSIB.RU, «Губернские новости», «Нярьяна Вындер», «Выбор НАО», «Дни и Ночи Нарьян-Мара», «Губернские

новости», «Томские новости», «Большие крылья», «Приходный ордер»

Публикация в европейском ежегодном издании «Sensual Photography» г. Брест (Франция)

Выставка портретных фоторабот в АРТ-холле мегамолла «Смайл-Сити» г. Томск

ПРОЧЕЕ

Семейное положение: женат

Вредные привычки: отсутствуют

Увлечения: аналоговая фотография, история современного искусства, профильная литература,

театр, мифология народов Европы, западная литература середины XIX начала XX

века