ЦЕЛЬ
Соискание вакантной должности журналист/фотокорреспондент/контент-менеджер
ОПЫТ РАБОТЫ
Февраль 2008 – Ноябрь 2008 – редактор томского
областного информационного Интернет-портала VESTI70.RU
· Поиск и добавление новостей в online режиме;
· Написание и редактирование новостных текстов;
· Развитие ресурса: создание новых функций и сервисов (модернизация существующих);
· Создание и размещение актуальных фоторепортажей.
Июль 2008 – Апрель 2009 – корреспондент газеты «Комсомольская правда – Томск»
· Поиск тем для публикаций;
· Написание редакционных и рекламных материалов разной тематики (для ежедневных и
еженедельных выпусков);
· Работа фотокорреспондентом (новостные, рекламные, имиджевые материалы);
· Дежурство по выпуску ежедневных выпусков.
Декабрь 2009 – Декабрь 2011 – Администратор и контент-менеджер корпоративного сайта, внештатный
фотограф «Первого музея славянской мифологии»
· Развитие ресурса: разработка новых функций и сервисов, модернизация существующих;
· Предметная, репортажная, портретная фотосъемка, коррекция и ретушь отснятого материала.
Февраль 2011 – Март – 2011 – корреспондент окружной общественно-политической газеты Ненецкого
автономного округа «Нярьяна Вындер»
· Поиск тем для публикаций;
· Написание редакционных и рекламных материалов разной тематики;
· Работа фотокорреспондентом.
Март – 2011 – Февраль 2012. - корреспондент еженедельной общественно-политической
газеты Собрания Депутатов Ненецкого автономного округа «Выбор НАО».
· Поиск тем для публикаций;
· Написание редакционных и рекламных материалов разной тематики;
· Работа фотокорреспондентом;
· Администрирование и наполнение сайта газеты.
Май – 2011 – Февраль 2012. – внештатный фотограф МУ «Дом культуры» г. Нарьян-Мара.
· Репортажная, портретная съемка, коррекция и ретушь отснятого материала;
· Администрирование и наполнение сайта ДК.
Май – 2011 – Февраль 2012 – внештатный автор и фотограф глянцевого журнала об
отдыхе «Дни и Ночи Нарьян-Мара»
· Написание редакционных и рекламных материалов разной тематики;
· Репортажная, портретная съемка, коррекция и ретушь отснятого материала.
Февраль – 2012 – Июнь 2013 – Фотограф-фрилансер.
Специализация – портрет, репортаж. Также внештатный фотокорреспондент
новостного Интернет-портала «Томский Обзор» (obzor.westsib.ru)
Июнь 2013 – Январь 2014 – Штатный
фотокорреспондент областной еженедельной газеты «Томские новости»
Август 2014 – Декабрь 2014 – Фотограф томского областного театра куклы и актера "Скоморох"
ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее
· 2002-2009 гг. Томский Государственный Университет, факультет журналистики, специальность:
журналист. Заочная форма
· Ноябрь 2008 г. Международный Центр Дистанционного Обучения KURSY.RU. Специальность -
Вольная журналистика
· Апрель 2010 г. Выпускник Фото-школы при Томском областном колледже культуры и
искусства. Курс «Современная технология фотографии»
· Июль 2011 г. - Выпускник курса «Фотожурналистика» Образовательного Форума
«Селигер-2011»
· Июль 2012 г. – Участник смены «АРТ-Парад» Образовательного Форума «Томский
Коллайдер-2012»
ПРОФ.
НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
ПК. Софт: Windows, Office, Adobe Photoshop, CorelDRAW
Офисная техника: принтер, сканер, факс,
ксерокс
Фототехника: любая фототехника, работа со студийным осветительным фотооборудованием.
Ретушь. Владение графическим планшетом.
Начальные навыки работы с любительской видеотехникой, начальные навыки видеомонтажа
ПУБЛИКАЦИИ & ВЫСТАВКИ
Имеются публикации в следующих СМИ: «Комсомольская правда» (федеральная), «КП-Томск»,
«АиФ-Томск», «Серебряный кофе», «Томская неделя», «Вечерка», «ShoppingGid-Томск»,
VTOMSKE.RU , VESTI70.RU, OBZOR.WESTSIB.RU, «Губернские новости», «Нярьяна Вындер», «Выбор НАО», «Дни и Ночи Нарьян-Мара», «Губернские
новости», «Томские новости», «Большие крылья», «Приходный ордер»
Публикация в европейском ежегодном издании «Sensual Photography» г. Брест (Франция)
Выставка портретных фоторабот в АРТ-холле мегамолла «Смайл-Сити» г. Томск
ПРОЧЕЕ
Семейное положение: женат
Вредные привычки: отсутствуют
Увлечения: аналоговая фотография, история современного искусства, профильная литература,
театр, мифология народов Европы, западная литература середины XIX начала XX
века