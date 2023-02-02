UI-UX, web-дизайн, верстка Tilda

Меня зовут Сергей. В моем понимании создание сайта это :

1. Анализ конкурентов и потребностей аудитории

2. Создание дизайн макета, создание адаптивных версий дизайна, текстовые прототипы

3. Сбор контента и UI-kit

4. Верстка и создание анимации

5. Подключение сервисов отправки форм, CRM , интеграции, оплаты, доставки и т.д.

6. Основные настройки SEO

7. Подключения каталога (включая настройки карточек товара) и статей, при необходимости

8. Написание инструкции и обучение

9. Дополнительно : покупка и настройка домена , подключение сертификатов, натсройка одной рекламной компании на выбранной платформе.

10. Загрузка сайта в ЯндексВебмастер или Google SC



У меня есть опыт и разработки сайта и ведения рекламных компаний, мои сайты генерируют заявки, а не просто радуют вас красивым дизайном.



Кроме веб-дизайна я предприниматель и тревел-эксперт. Несколько лет я создавал сайты для себя в сфере туризма и собирал лиды. На опыте проходил интеграции с разными система, подключение интернет-эквайринга и многое другое

Постоянно изучаю темы маркетинга, рекламы и SEO, узнаю способы изучения аудиторий и остаюсь в курсе новых способов привлечения лидов.