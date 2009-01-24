SutAlex

Alexey Sut SutAlex

 
NaN летРоссия/Уфа
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

В данный момент подерживаю сайт http://www.rufa.ru/

Заполнял контентом http://www.hype-media.ru/

Имееться опыт создания сайтов.

CMS WordPress, CMS NetCat, CMS Drupal.

Использую: OC MS Windows, ОС *nix, MS Office, Open Office, Borland Builder C++, MinGW Developer Studio, ОС Linux, Math Lab (для проектирования устойчивости САУ), MathCAD, CMS WordPress, CMS NetCat, CMS Drupal.

WordPressСайт на WordPressDrupalLinuxNetCat
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