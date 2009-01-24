В данный момент подерживаю сайт http://www.rufa.ru/
Заполнял контентом http://www.hype-media.ru/
Имееться опыт создания сайтов.
CMS WordPress, CMS NetCat, CMS Drupal.
Использую: OC MS Windows, ОС *nix, MS Office, Open Office, Borland Builder C++, MinGW Developer Studio, ОС Linux, Math Lab (для проектирования устойчивости САУ), MathCAD, CMS WordPress, CMS NetCat, CMS Drupal.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт о рекламе и Башкортостане151 просмотр
- Сайт о рекламе и Башкортостане161 просмотр