Sutao1

Анастасия Sutao1

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Доброго времени суток, уважаемые работодатели.

Я - выпускницы лицея, закончила 11 классов с гуманитарным уклоном. В данное время учусь на филологическом факультете в престижный ВУЗ своего города.  

Отличаюсь особенной пунктуальностью по отношению к работе. Обязуюсь качественно и быстро выполнять любые задания. Обладаю 10-пальцевой печатью на клавиатуре. Гарантирую Вам  грамотность, как орфографическую, так и пунктуационную.

Буду рада любому сотрудничеству.  

С Уважением, 

Анастасия Костина. 