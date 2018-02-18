Доброго времени суток, уважаемые работодатели.

Я - выпускницы лицея, закончила 11 классов с гуманитарным уклоном. В данное время учусь на филологическом факультете в престижный ВУЗ своего города.

Отличаюсь особенной пунктуальностью по отношению к работе. Обязуюсь качественно и быстро выполнять любые задания. Обладаю 10-пальцевой печатью на клавиатуре. Гарантирую Вам грамотность, как орфографическую, так и пунктуационную.

Буду рада любому сотрудничеству.

С Уважением,

Анастасия Костина.