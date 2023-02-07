Алексей Суворов SuvorovAlekseiSuvorovAleksei
43 годаКиргизия/Бишкек
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Фото ретушь, видео монтаж, дизайн фигма
дравствуйте! Готов оказать вам профессиональную помощь в обтравке изображений в Adobe Photoshop. Создания слайдшоу, монтажу видео.
Я очень внимательно подхожу к выполнению поставленных задач, ценю ваше и мое время и учитываю все пожелания, чтобы вы получили именно тот результат, который вам нужен.
Обработка и удаление фона -
услуга которую предоставляю для пользователей и интернет магазинов.
Работаю с большими партиями фотографий любой тематики. Только качественная обработка изображений без рваных и замыленных краев!
Файлы по желанию клиента могут подготавливаться в нужные размеры, цветокоррекцией, с прозрачным или белым фоном.
Портфолио
- Редактирование фото, замена фона, цвета, ретушь8 просмотров
- Редактирование фото, замена фона, цвета, ретушь18 просмотров