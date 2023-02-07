Фото ретушь, видео монтаж, дизайн фигма

дравствуйте! Готов оказать вам профессиональную помощь в обтравке изображений в Adobe Photoshop. Создания слайдшоу, монтажу видео.

Я очень внимательно подхожу к выполнению поставленных задач, ценю ваше и мое время и учитываю все пожелания, чтобы вы получили именно тот результат, который вам нужен.

Обработка и удаление фона -

услуга которую предоставляю для пользователей и интернет магазинов.

Работаю с большими партиями фотографий любой тематики. Только качественная обработка изображений без рваных и замыленных краев!

Файлы по желанию клиента могут подготавливаться в нужные размеры, цветокоррекцией, с прозрачным или белым фоном.