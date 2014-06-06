SuvorovArtem

Артем SuvorovArtem

 
35 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
75%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Продвинуть партнёрскую ссылку в Контакте

    $500

    Необходимо продвинуть партнёрскую ссылку игры Битва за Трон в социальной сети ВКонтакте. Ссылку необходимо замаскировать через vk.cc и легально разместить её в сообществах ВК с полным отчётом. Проект: 15.0000 р.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Набрать 1000 лайков на видео

    $250

    Есть ролик: https://www.youtube.com/watch?v=2EB_7w9e9Po Нужно набрать 1000 лайков на нём Без ботов. А то нам уже "накрутили бот просмотров" под видом живых. Только лайки без бот лайков (можно офферов с биржи типа смофаст.ком). Жду ваших предложений.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать Landing Page

    $100

    Необходимо создать Landing Page в самом современно стиле. Флет дизайн. Желательно с кем то из Питера или Москвы. И что бы портфолио было у вас. Оставляйте свои заявки в теме, рассмотрю все.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
SMMmsk
28 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 отзывов
$150
10 баллов
10 лет назад
Набрать 1000 лайков на видео
Всё ок
Оформили ещё 1 проект. Уже в работе. Быстро, и по цене ниже средней.
Ответный отзыв
SMMmsk
28 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 отзывов
$500
10 баллов
10 лет назад
Продвинуть партнёрскую ссылку в Контакте
Очередной уже крупный проект даёт рекламодатель. Советую. Приятно иметь дело с людьми, с "быстрой хваткой".
Отдал очередной проект данной студии "под ключ". Жду результатов. А так как всегда приятно работать с профи.
Ответный отзыв
SMMmsk
28 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 отзывов
$75
10 баллов
10 лет назад
Создать Landing Page
Работали.
Работали не один раз. Как по SMM накрутке, так и в сфере создания и оформления группы ВК. И в те разы и сейчас всем доволен.
Ответный отзыв