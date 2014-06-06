SuvorovArtem

Необходимо продвинуть партнёрскую ссылку игры Битва за Трон в социальной сети ВКонтакте. Ссылку необходимо замаскировать через vk.cc и легально разместить её в сообществах ВК с полным отчётом. Проект: 15.0000 р.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
75%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- $500Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $11
Иконки всех социальных сетей в стиле флет дизайна сделать. Facebook, Google, Instagram, ВК и другие соц. сети полный список дам.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Есть ролик: https://www.youtube.com/watch?v=2EB_7w9e9Po Нужно набрать 1000 лайков на нём Без ботов. А то нам уже "накрутили бот просмотров" под видом живых. Только лайки без бот лайков (можно офферов с биржи типа смофаст.ком). Жду ваших предложений.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Необходимо создать Landing Page в самом современно стиле. Флет дизайн. Желательно с кем то из Питера или Москвы. И что бы портфолио было у вас. Оставляйте свои заявки в теме, рассмотрю все.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$150
10 баллов
10 лет назад
Ответный отзыв
Оформили ещё 1 проект. Уже в работе. Быстро, и по цене ниже средней.
$500
10 баллов
10 лет назад
Очередной уже крупный проект даёт рекламодатель. Советую. Приятно иметь дело с людьми, с "быстрой хваткой".
Ответный отзыв
Отдал очередной проект данной студии "под ключ". Жду результатов. А так как всегда приятно работать с профи.
$75
10 баллов
10 лет назад
Работали.
Ответный отзыв
Работали не один раз. Как по SMM накрутке, так и в сфере создания и оформления группы ВК. И в те разы и сейчас всем доволен.