Suz_Kirakosyan

Сусанна Киракосян Suz_KirakosyanSuz_Kirakosyan
34 годаВенесуэла/Каракас
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
копирайтер/рерайтер
-Cоздаю слоганы (sloganeering), придумываю названия (naming), пишу сценарии (scripting), сценарии для видео- и -аудиорекламы, направленные на целевую аудиторию.
-Разрабатываю контент (содержание) рекламы, рекламные тексты (в т. ч. на иностранном языке), пишу рекламные и PR-статьи.
- Подготавливаю новостные и пресс-релизы.
-Осуществляет информационно-аналитическую и редакторскую работу.
-Составляю отчеты о проделанной работе.
-Переписываю тексты.
-Расшифровываю аудио и видеозаписи.