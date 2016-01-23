Suz_Kirakosyan

копирайтер/рерайтер

-Cоздаю слоганы (sloganeering), придумываю названия (naming), пишу сценарии (scripting), сценарии для видео- и -аудиорекламы, направленные на целевую аудиторию.

-Разрабатываю контент (содержание) рекламы, рекламные тексты (в т. ч. на иностранном языке), пишу рекламные и PR-статьи.

- Подготавливаю новостные и пресс-релизы.

-Осуществляет информационно-аналитическую и редакторскую работу.

-Составляю отчеты о проделанной работе.

-Переписываю тексты.

-Расшифровываю аудио и видеозаписи.