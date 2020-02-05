SvSap

Светлана SvSap

 
33 годаРоссия/Находка
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Личный помощник для онлайн предпринимателя

Оказываю услуги:

администрирование онлайн-школ;

копирайтинг;

ведение соцсетей (от постов до визуала);

работа с платформами Tilda, Getcours, Platforma LP;

создание визуала (презентанции, чек листы, посты, обложки и т.п.).

Tilda
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