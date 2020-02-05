Личный помощник для онлайн предпринимателя
Оказываю услуги:
администрирование онлайн-школ;
копирайтинг;
ведение соцсетей (от постов до визуала);
работа с платформами Tilda, Getcours, Platforma LP;
создание визуала (презентанции, чек листы, посты, обложки и т.п.).
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Рассылка61 просмотр
- Продающие тексты, описание товаров и т.п.70 просмотров
- Несколько статей на разные тематки45 просмотров
- Лендинг33 просмотра
- Визуал для соцсети FB38 просмотров
- Визуал для сети ВК44 просмотра
- Визуал19 просмотров