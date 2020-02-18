Svartlight

Умение работать в таких сервисах и программах как:
-SUPA (создание видео для соцсетей, сайтов и рекламы)
-GETRESPONSE (создание рассылок на почту, создание лендинга)
-ТРАНСКРИБАЦИЯ
-YOUTUBE (создание, заливка, плейлисты, оформление)
-ЯНДЕКС (почта, диск, деньги, wordstat, переводчик)
-GOOGLE (диск, документы, таблицы, форма, презентации, календарь, переводчик)
-Соц. сети:
-ВК (создание и оформление групп, планирование постов, публикации на стене, добавление статьи, гиперссылки, настройка рассылки, создание мероприятий)
-FACEBOOK (создание и настройка группы, планирование и размещение постов на стене, создание бизнес-страницы настройка и управление)
-Интеллект-карты MindMeister
-OBS studio (запись экрана, роликов)
-ZOOM (онлайн-концеренция)
-Clicker, bitly, vk (сокращение ссылок)
-SMM Planner (рассылка и удаление постов в соцсетях)
-WORD
-EXCEL
-POWER POINT
-CRM
-CANVA, CRELLO (создание баннеров и обложек для соцсетей и прочих сервисов)
-MONOSNAP (мгновенное создание скриншотов)
-ADOBE PHOTOSHOP CS6