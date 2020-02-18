Svartlight

free

Умение работать в таких сервисах и программах как:

-SUPA (создание видео для соцсетей, сайтов и рекламы)

-GETRESPONSE (создание рассылок на почту, создание лендинга)

-ТРАНСКРИБАЦИЯ

-YOUTUBE (создание, заливка, плейлисты, оформление)

-ЯНДЕКС (почта, диск, деньги, wordstat, переводчик)

-GOOGLE (диск, документы, таблицы, форма, презентации, календарь, переводчик)

-Соц. сети:

-ВК (создание и оформление групп, планирование постов, публикации на стене, добавление статьи, гиперссылки, настройка рассылки, создание мероприятий)

-FACEBOOK (создание и настройка группы, планирование и размещение постов на стене, создание бизнес-страницы настройка и управление)

-Интеллект-карты MindMeister

-OBS studio (запись экрана, роликов)

-ZOOM (онлайн-концеренция)

-Clicker, bitly, vk (сокращение ссылок)

-SMM Planner (рассылка и удаление постов в соцсетях)

-WORD

-EXCEL

-POWER POINT

-CRM

-CANVA, CRELLO (создание баннеров и обложек для соцсетей и прочих сервисов)

-MONOSNAP (мгновенное создание скриншотов)

-ADOBE PHOTOSHOP CS6