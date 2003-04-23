Web-design + сайты на Tilda

Всем бизнесменам привет! Читайте внимательно, ведь это уникальное предложение. Я Диана - разработчик лендингов для ВАШЕГО бизнеса. Что это такое? Лендинг - это одностраничный сайт, визитка, которая способствует продвижению вашего товара⌚Почему вы можете доверить мне это дело? Сэкономленные средства. Я только формирую свое портфолио, поэтому цены весьма демократичны - от 1000 рублей за сайт. Без подвохов👍Дедлайны ставите сами, от 2-3 дней. ❗Вы можете просто отправить мне понравившиеся сайты, фотографии, картинки и я создам ленд с интересеым индивидуальным дизайном. Я работаю с платформой Tilda. Она надёжна и проста в использовании, готовый сайт вы сами сможетередактировать, менять текст, если надо. Я научу) ➕ вы можете обратиться ко мне по поводу сайта даже после того, как я вам сдам заказ. Отвечу на любой вопрос. Привяжу домен, пропишу контент и полностью сверстаю лендинг. Можете рассчитывать. ♀А у вас уже есть лендинг? ♀