Привет, привет!

Меня зовут Ксения. Я фрилансер с 2-летнем стажем. Закончила университет по специальности графический дизайнер. Творческий человек с головы до пят. Пишу картины, когда есть вдохновение, (это мой способ медитации) и постоянно рисую какие-то скетчи, когда находится свободная минутка.

Специализируюсь на дизайне афиш, баннеров, логотипов, иллюстраций. В моей голове всегда много идей, потому блокнот мой верный друг, ибо я вечно боюсь что-либо забыть.

Также я очень трудолюбивая и пытаюсь, чтобы каждый день был продуктивным.

Готова приступить к Вашему заказу!