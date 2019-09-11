Профессиональные навыки:
1. Разработка целевой аудитории, сегментирование. Проработка болей, выгод, возражений.
2. Разработка продуктовой линейки (лид-магниты, трипваеры, основные продукты, кросселы,
апселы, даунселы, логнтейлы, тропинки возврата). Подбор площадок продаж для
каждого продукта.
3. Проработка личного бренда. Карта бренда, УТП, позиционирование.
4. Анализ конкурентов. Рекомендации по внедрению лучших моментов и находок конкурентов.
5.Составление не просто контент-плана с подробными описаниями постов для
копирайтера, а продуманной стратегии продаж на основе болей, выгод, желаний и
возражений вашей ЦА, личного бренда и релевантных триггеров.
6. Разработка контент-стратегии под ключ.
7.Анализ профиля и практические рекомендации по текстам, стратегии продаж, позиционированию.
8.Написание постов для социальных сетей (продающие посты по структуре AIDAи по продвинутой структуре, мотивационные, информационные, посты, закрывающие возражения, посты с актуализацией, брендовые посты, продающие истории и др.)
9. Написание статей для сайтов.
О себе:
Полностью отдаюсь работе, соблюдаю договоренности и сроки. К работе подхожу со всей
ответственностью.
Аналитический склад ума, логика и последовательность позволяют создавать стратегии,
учитывающие многие факторы одновременно.Пишу с душой тексты, ориентированные на вашу целевую аудиторию и ваш собственный стиль письма.
Универсальный специалист: контент-маркетолог, способный написать тексты для своей стратегии,
и копирайтер со знанием маркетинга.