контент-маркетолог, копирайтер

Профессиональные навыки:

1. Разработка целевой аудитории, сегментирование. Проработка болей, выгод, возражений.

2. Разработка продуктовой линейки (лид-магниты, трипваеры, основные продукты, кросселы,

апселы, даунселы, логнтейлы, тропинки возврата). Подбор площадок продаж для

каждого продукта.

3. Проработка личного бренда. Карта бренда, УТП, позиционирование.

4. Анализ конкурентов. Рекомендации по внедрению лучших моментов и находок конкурентов.

5.Составление не просто контент-плана с подробными описаниями постов для

копирайтера, а продуманной стратегии продаж на основе болей, выгод, желаний и

возражений вашей ЦА, личного бренда и релевантных триггеров.

6. Разработка контент-стратегии под ключ.

7.Анализ профиля и практические рекомендации по текстам, стратегии продаж, позиционированию.

8.Написание постов для социальных сетей (продающие посты по структуре AIDAи по продвинутой структуре, мотивационные, информационные, посты, закрывающие возражения, посты с актуализацией, брендовые посты, продающие истории и др.)

9. Написание статей для сайтов.

О себе:

Полностью отдаюсь работе, соблюдаю договоренности и сроки. К работе подхожу со всей

ответственностью.

Аналитический склад ума, логика и последовательность позволяют создавать стратегии,

учитывающие многие факторы одновременно.Пишу с душой тексты, ориентированные на вашу целевую аудиторию и ваш собственный стиль письма.

Универсальный специалист: контент-маркетолог, способный написать тексты для своей стратегии,

и копирайтер со знанием маркетинга.