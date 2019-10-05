Портфолио
- Проектирование действующей модели ЧПУ станка.130 просмотров
- Разработка макета, файла для резки на лазере.130 просмотров
- Разработка макета, файла для резки на лазере.134 просмотра
- Запонка, создание 3D модели по наброску на бумаге.127 просмотров
- Визуализация кабеля для сайта.108 просмотров
- Визуализация кабеля для сайта.106 просмотров
- Визуализация бутылки для сайта.99 просмотров
- "Malibu" метательный планер размахом 1м194 просмотра
- Создание 3д модели и вектора для порезки на станке138 просмотров