Светлана Лебедева Sveta25Sveta25
Занятость: полная занятость, частичная занятость
График работы: полный день, гибкий график, удаленная работа
ОбразованиеВысшее:
2012, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Национальный исследовательский университет), Финансовый факультет, Налоги и налогообожение
Среднее:
2009, Нижегородский экономико-правовой колледж
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Бухгалтер с углубленной подготовкой в области информационно-коммуникационных технологий
Знание языковРусский — родной
Английский — базовые знания
Повышение квалификации, курсы2015, Онлайн-тренинг "Как сделать и раскрутить сайт, нацеленный на результат?"
Опыт работы:Июнь 2005 — по настоящее время
10 лет 7 месяцев
ORIFLAME
КонсультантОбязанности:
Продажа парфюмерии, косметики и средств личной гигиены компании Oriflame;
Консультирование клиентов;
Продвижение бренда Oriflame;
Поиск и привлечение новых клиентов;
Продвижение персонального сайта с помощью бесплатных методов раскрутки;
Обработка заказов и заявок на регистрацию как лично при встрече, так и через персональный сайт.
Октябрь 2014 — сентябрь 2015
1 год
Контент-редактор сайтаОбязанности: Создание сайта на движке Wordpress;
Базовые знания HTML;
Поиск и редактирование материалов для сайта (текст, фото, видео);
Знание Photoshop;
Написание контента;
Креатив;
Обновление информации на сайте;
Создание и размещение баннеров;
Работа с партнерскими программами;
Работа с сервисом Яндекс. Метрика;
Исследования потребности и запросов посетителей сайта;
Мониторинг сайтов конкурентов.
Сентябрь 2012 — февраль 2014
1 год 6 месяцев
X5 RETAIL GROUP
Бухгалтер по взаиморасчетамФункции: Выравнивание начислений и оплат по нетоварным операциям;
Контроль автовыравнивания для обеспечения своевременного и достоверного отражения дебиторской/кредиторской задолженности в учете.
Обязанности:
Производить ручное выравнивание открытых позиций (САП);
Анализ и списание определенных сумм дебиторской/кредиторской задолженности;
Контроль на предмет развернутого сальдо (САП, 1С) - переносы с кредитовых счетов на дебетовые счета;
Отмена некорректных выравниваний;
Разбор невыясненных платежей;
Перенос остатков по счетам Главной Книги по реорганизуемым балансовым единицам.
Ключевые навыкиСоздание сайтовЭлектронная почта
Пользователь ПК
Adobe Photoshop
HTML
MySQL
MS PowerPoint
Internet
Яндекс.Метрика
SEO
CMS Wordpress
Рассылка сообщений
Партнерский маркетинг
Баннерная реклама
Наполнение контентом
Google Docs
Социальные сети
Налоговые декларации
Налоги
Бухгалтерский учет