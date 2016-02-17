Личные качества: ответственность, коммуникабельность, доброжелательность, самоорганизация. Обладаю знаниями Adobe Photoshop, WordPress.

Занятость: полная занятость, частичная занятость

График работы: полный день, гибкий график, удаленная работа

Образование

Высшее:

2012, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Национальный исследовательский университет), Финансовый факультет, Налоги и налогообожение

Среднее:

2009, Нижегородский экономико-правовой колледж

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Бухгалтер с углубленной подготовкой в области информационно-коммуникационных технологий

Знание языков

Русский — родной

Английский — базовые знания

Повышение квалификации, курсы

2015, Онлайн-тренинг "Как сделать и раскрутить сайт, нацеленный на результат?"

http://nokak2.ru

Опыт работы:

Июнь 2005 — по настоящее время

10 лет 7 месяцев

ORIFLAME

Консультант

Обязанности:

Продажа парфюмерии, косметики и средств личной гигиены компании Oriflame;

Консультирование клиентов;

Продвижение бренда Oriflame;

Поиск и привлечение новых клиентов;

Продвижение персонального сайта с помощью бесплатных методов раскрутки;

Обработка заказов и заявок на регистрацию как лично при встрече, так и через персональный сайт.

Октябрь 2014 — сентябрь 2015

1 год

Контент-редактор сайта

Обязанности: Создание сайта на движке Wordpress;

Базовые знания HTML;

Поиск и редактирование материалов для сайта (текст, фото, видео);

Знание Photoshop;

Написание контента;

Креатив;

Обновление информации на сайте;

Создание и размещение баннеров;

Работа с партнерскими программами;

Работа с сервисом Яндекс. Метрика;

Исследования потребности и запросов посетителей сайта;

Мониторинг сайтов конкурентов.

Сентябрь 2012 — февраль 2014

1 год 6 месяцев

X5 RETAIL GROUP

Бухгалтер по взаиморасчетам

Функции: Выравнивание начислений и оплат по нетоварным операциям;

Контроль автовыравнивания для обеспечения своевременного и достоверного отражения дебиторской/кредиторской задолженности в учете.

Обязанности:

Производить ручное выравнивание открытых позиций (САП);

Анализ и списание определенных сумм дебиторской/кредиторской задолженности;

Контроль на предмет развернутого сальдо (САП, 1С) - переносы с кредитовых счетов на дебетовые счета;

Отмена некорректных выравниваний;

Разбор невыясненных платежей;

Перенос остатков по счетам Главной Книги по реорганизуемым балансовым единицам.

Ключевые навыки

Создание сайтовЭлектронная почта

Пользователь ПК

Adobe Photoshop

HTML

MySQL

MS PowerPoint

Internet

Яндекс.Метрика

SEO

CMS Wordpress

Рассылка сообщений

Партнерский маркетинг

Баннерная реклама

Наполнение контентом

Google Docs

Социальные сети

Налоговые декларации

Налоги

Бухгалтерский учет