SvetaMax19

2012-2016 - НИУ ВШЭ (HSE) / Факультет коммуникации, медиа и дизайна / Специальность: Дизайн среды.
2014-2016 - Архитектурно-строительная компания "Сигнал" (http://ask-signal.ru) / должность: помощник дизайнера, помощник директора, визуализатор, логист.
2016-2017 - работа над собственными проектами
2018 - Лайм-проект / Главный дизайнер, руководитель отдела + Decorazza (курс декоративного покрытия стен)
Профессиональные навыки: 3dsMax Corona, AutoCad, Revit, ArhiCad, Photoshop, Illustrator, InDesign, DiaLux
Действие аккаунта приостановлено!