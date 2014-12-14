Здравствуйте!Я занимаюсь набором текстов на дому ,рерайтом,пишу рефераты ,дипломные работы(преимущественно по визажу и парикмахерскому делу,косметолог
Здравствуйте!Я занимаюсь набором текстов на дому ,рерайтом,пишу рефераты ,дипломные работы(преимущественно по визажу и парикмахерскому делу,косметологии и др.), и многое другое!Еще прошу прощения ,в перечени услуг перечисленно не все и цены не соответствуют действительности.Цену вопроса можно обсудить лично!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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$1/час
от $20от 2 дней
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Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
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