Здравствуйте!Я занимаюсь набором текстов на дому ,рерайтом,пишу рефераты ,дипломные работы(преимущественно по визажу и парикмахерскому делу,косметолог

Здравствуйте!Я занимаюсь набором текстов на дому ,рерайтом,пишу рефераты ,дипломные работы(преимущественно по визажу и парикмахерскому делу,косметологии и др.), и многое другое!Еще прошу прощения ,в перечени услуг перечисленно не все и цены не соответствуют действительности.Цену вопроса можно обсудить лично!