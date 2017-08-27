Мне переделали макет сайта нужна верстка , натяжка, программирование.
Веб-программирование19 заявок
Закрыт
6 лет назад
Мне переделали макет сайта нужна верстка , натяжка, программирование.
У меня сайт близнец . Мне надо чтобы он отличался от дубликата. Я договорилась с дизайнером поповоду psd но мне надо оживить этот сайт. Верстка програмирование
У меня интернет магазин ВИП подарков. Но оказалась,что программист нам продал дубликат сайта конкурентов. Теперь приходиться постепенно все менять . Первое хотелось поменять шапку на главной странице,потом тексты ити.