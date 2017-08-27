Svetik02

Светлана Svetik02

 
48 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
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  • Верстка и програмирование

    У меня сайт близнец . Мне надо  чтобы он отличался от дубликата. Я договорилась с дизайнером поповоду psd но мне надо   оживить этот сайт. Верстка програмирование

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поменять шапку

    У меня интернет магазин ВИП подарков. Но оказалась,что программист нам продал дубликат сайта конкурентов. Теперь приходиться постепенно все менять . Первое хотелось поменять шапку на главной странице,потом тексты ити.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад