Обработка фотографий, работаю в Adobe Photoshop CS4
Художественное оформление фотографии:
- Фотомонтаж
- Создание образа по желанию заказчика
- Фотоколлаж
Ретуширование фотографий:
- Устранение дефектов кожи
- Коррекция черт лица
- Коррекция фигуры согласно Вашим пожеланиям
Цветокоррекция:
- Осветление или затемнение фона
- Придание резкости и насыщенности цветам
- Тонирование фотографии
- Исправление отдельных цветов (к примеру, раскрасневшееся, или бледное лицо)
- Стилизация фото
- Раскрашивание черно-белой фотографии
E-mail: [email protected]
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