Svetlana-shindin

Светлана Svetlana-shindin

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Обработка фотографий, работаю в Adobe Photoshop CS4

Художественное оформление фотографии:

- Фотомонтаж

- Создание образа по желанию заказчика

- Фотоколлаж

Ретуширование фотографий:

- Устранение дефектов кожи

- Коррекция черт лица

- Коррекция фигуры согласно Вашим пожеланиям

Цветокоррекция:

- Осветление или затемнение фона

- Придание резкости и насыщенности цветам

- Тонирование фотографии

- Исправление отдельных цветов (к примеру, раскрасневшееся, или бледное лицо)

- Стилизация фото

- Раскрашивание черно-белой фотографии

E-mail: [email protected]

[email protected]

Портфолио