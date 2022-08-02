Svetlana0789

Помогу в любом деле! Работа на результат!

Выполню любой сложности работу !Владею английским языком.Большой опыт с набором текста ,перевод , редактирование.Есть опыт в копирайтинге и рерайтинге .ыполню любой сложности работу !Владею английским языком.Большой опыт с набором текста ,перевод , редактирование.Есть опыт в копирайтингеБерусь за задачу, только если уверена, что буду полезна. Выполню работу качественно , быстро и за приятную цену .Буду рада сотрудничеству.