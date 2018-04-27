Сфера деятельности по жизни - ВЭД, импорт, экспорт. Опыт более 15 лет. Переписка, контракты, заказы, поставки. Техническая группа товаров. Русский, английский, украинский. Поиск информации, анализ, систематизация. Каталоги, описания, инструкции, справочники. Наполнение сайтов, статьи, буклеты, презентации.
Готовность к работе:
- набор текста, аудио
- таблицы, прайсы
- презентации
- буклеты
- копирайтинг
- рерайтинг
- написание статей
- сбор информации
- технический английский
- консультации ВЭД
- другие интересные проекты)
Соблюдение требований заказчика. Грамотно, четко, качественно, в срок.
Буду рада сотрудничеству! С уважением, Светлана.
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$120
9 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!