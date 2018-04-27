Svetlana1212

Светлана Svetlana1212

 
49 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Сфера деятельности по жизни -  ВЭД, импорт, экспорт. Опыт более 15 лет. Переписка, контракты, заказы, поставки. Техническая группа товаров. Русский, английский, украинский. Поиск информации, анализ, систематизация. Каталоги, описания, инструкции, справочники. Наполнение сайтов, статьи, буклеты, презентации.

Готовность к работе:

- набор текста, аудио

- таблицы, прайсы

- презентации

- буклеты

- копирайтинг

- рерайтинг

- написание статей

- сбор информации

- технический английский

- консультации ВЭД

- другие интересные проекты)

Соблюдение требований заказчика. Грамотно, четко, качественно, в срок.

Буду рада сотрудничеству! С уважением, Светлана.

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Отзывы заказчиков

Velior
Роман 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$120
9 баллов
7 лет назад
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