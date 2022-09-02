Svetlana12345678

Видеограф, СММ специалист

Уже более 6 лет занимаюсь видеопроизводством и более 3 лет маркетингом. Уникальный подход к каждому проекту. Владею профессиональными программами Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects. Для мобильного монтажа чаще всего использую CapCut. Владею навыками анимации. Знаю, как при помощи монтажа удержать внимание зрителя или обратить его внимание на важную информацию. Отлично чувствую биты/музыку. Работаю со звуком (убираю шумы, эхо, шипящие и тд). Выполняю все требования заказчика в короткие сроки.