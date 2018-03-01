Svetlana1308

Удалённо (Менеджер проектов/ менеджер по работе с клиентами)

Имею 10летний опыт в банковской сфере. Осуществляла поиск и привлечение юридических лиц на обслуживание в банк(путём "холодных" звонков); проводила переговоры на уровне первых лиц компании; презентации группам свыше 200 человек; оказывала консультационную поддержку; сопровождала уже имеющиеся проекты отдела.Проводила трейд-маркетинговые мероприятия (визуальное оформление информационных стендов, рекламных стоек на территории партнера т.д.).