Svetlana13091995

SMM Instagram

Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я смм-специалист. Прошла обучение у @korotylka “Менеджер по продвижению в Инстаграм 3.0» Владею такими навыками как: -создание ника, аватара, шапки профиля, хайлайтсов и индивидуальных логотипов; -написание рекламных подач и грамотного ТЗ к ним; -разработка макетов на рекламу; -создание брифа для опроса клиентов; -создание базы и подбор блогеров для заказа рекламы; -конкурентный анализ шапок профиля, хайлайтсов, постов, рекламных подач; -аналитика рекламы и выявление сильных и слабых сторон подачи; -решение конфликтных ситуаций; -проведение экспертной консультации по оформлению и продвижению. А ещё, я знаю как: -быстро и качественно проверить блогеров на накрутку; -ускорить работу и отчетность; -снизить цену за подписчика до 74%; -сократить расходы на рекламу до 54%; -спрогнозировать приход подписчиков за первые 10 минут после выхода рекламы. Портфолио по запросу в лс Всего доброго!