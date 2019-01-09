Светлана Рвачёва Svetlana163448Svetlana163448
24 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Создание логотипов, фирменного стиля, векторных иллюстраций и разных элементов.
Помогаю в реализации ваших идей. Ответственно подхожу к работе, делаю её с качественно и во время. Буду отличным помощником и приятелем!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Плакат50 просмотров
- Фирменный стиль37 просмотров
- Фирменный стиль39 просмотров
- Векторный портрет63 просмотра
- Бесшовная иллюстрация46 просмотров
- Айдентика46 просмотров
- Логотип35 просмотров