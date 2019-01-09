Svetlana163448

Светлана Рвачёва Svetlana163448

 
24 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Создание логотипов, фирменного стиля, векторных иллюстраций и разных элементов.

Помогаю в реализации ваших идей. Ответственно подхожу к работе, делаю её с качественно и во время. Буду отличным помощником и приятелем! 

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