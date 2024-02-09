Svetlana1810

Якісно і швидко виконую роботу на результат.

Привіт. Мене звати Світлана. Я ваш новий вірний помічник з набору чи перекладу тексту.

Відмінно володію українською та російською мовами, частково англійською та німецькою.

Ваше замовлення буде виконано якісно і швидко.

Як людина, я креативна і відповідальна. Тому на мене можна розраховувати.

Якщо вам цікаво, то я не боюся темноти і працювати без світла, але боюся проспати і виконати роботу, що вас не задовільняє.