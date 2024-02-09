Svetlana1810

Світлана Svetlana1810

 
47 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Якісно і швидко виконую роботу на результат.

Привіт. Мене звати Світлана. Я ваш новий вірний помічник з набору чи перекладу тексту.

  • Відмінно володію українською та російською мовами, частково англійською та німецькою.

  • Ваше замовлення буде виконано якісно і швидко.

  • Як людина, я креативна і відповідальна. Тому на мене можна розраховувати.

  • Якщо вам цікаво, то я не боюся темноти і працювати без світла, але боюся проспати і виконати роботу, що вас не задовільняє.

  • З задоволенням буду з вами співпрацювати.