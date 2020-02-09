Svetlana2020KZ

Светлана Svetlana2020KZ

 
60 летКазахстан/Костанай
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Свободен для работы

Ответственно подхожу к каждому заданию. Работаю только с текстами на русском языке. Готова взяться за проект любой сложности. С удовольствием поработаю с интересными заказчиками. Работаю до полного одобрения заказчиком. Опыт работы транскрибации не большой: Расшифровка телефонных звонков, телепередач, вебинаров и судебных заседаний. По текстовым проектам: разбираю практически любой рукописный текст. Набор текстов. Входящие и исходящие звонки (программа для звонков выбирается и оплачивается заказчиком). От Вас - ТЗ и оперативная связь (как минимум на первое время). Удаленная работа: Координатор, диспетчер, менеджер. Личные качества: Внимательность, грамотность, высокая скорость работы, аккуратность, исполнительность, обязательность, пунктуальность.Образование: Средне-техническое. Геолог по профессии.Дополнительное образование: Кусы 1С. Знание языков: Русский. Работаю через сейф. Контактная информация: Контактное лицо:  Коземаслова Светлана, Skype: [email protected],

 E-mail.:   [email protected]Телефон:   (Whats App) 8-705-462-24-82,                 (Viber)     8-705-462-24-82 

 Telegram:  @SvetaKazemaslova

Портфолио
Транскрибация
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$999.99/час
от $10000от 4 дней
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