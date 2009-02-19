Svetlana82

Светлана Гавриленко Svetlana82Svetlana82
41 годРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Качественное написание обзоров, статей, редактирование текстов
1) Орфографическая, пунктуационная грамотность.
2) Огромный опыт в продажах (я знаю, что хочет слышать та или иная целевая группа)
3) Большой опыт подготовки коммерческих предложений, информации для сайтов компаний, в которых я работала.
4) Участие в форумах для поддержки и продвижения своей продукции.
5) Для компаний: разработка миссии, целей и основной информации, которая необходима для размещения на сайте, статьи, пресс-релизы.
6) Подготовка презентаций.
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