Svetlana82

Качественное написание обзоров, статей, редактирование текстов

1) Орфографическая, пунктуационная грамотность.

2) Огромный опыт в продажах (я знаю, что хочет слышать та или иная целевая группа)

3) Большой опыт подготовки коммерческих предложений, информации для сайтов компаний, в которых я работала.

4) Участие в форумах для поддержки и продвижения своей продукции.

5) Для компаний: разработка миссии, целей и основной информации, которая необходима для размещения на сайте, статьи, пресс-релизы.

6) Подготовка презентаций.