SvetlanaAl

Светлана SvetlanaAl

 
43 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Копирайтер

Образование

Московский областной университет, факультет русской филологии. Харьковский педагогический университет, факультет иностранных языков. Свободное владение английским языком.

Менеджмент - UNI-Prep Institute Canada 

Курсы копирайтинга - онлайн-школа Profi-Internet

Услуги 

Создание текстов в различных форматах на любые темы, кроме технических и медицинских: 

  • информационные статьи (обзорные, новости, обучающие, рассуждения, интервью);
  • отзывы, материалы для email-рассылки;
  • LSI-копирайтинг;
  • тексты для интернет-магазинов: продающие, SEO-тексты, тексты на главную, «О нас», для категорий, карточки товаров;
  • редактирование, вычитка текста, проверка материала перед публикацией.

Личные качества

 Ответственность, исполнительность, умение работать на результат, коммуникабельность, вежливость.
LSI-копирайтингКарточки товаров