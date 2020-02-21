SvetlanaAl

Копирайтер

Образование

Московский областной университет, факультет русской филологии. Харьковский педагогический университет, факультет иностранных языков. Свободное владение английским языком.

Менеджмент - UNI-Prep Institute Canada

Курсы копирайтинга - онлайн-школа Profi-Internet

Услуги

Создание текстов в различных форматах на любые темы, кроме технических и медицинских:

информационные статьи (обзорные, новости, обучающие, рассуждения, интервью);

отзывы, материалы для email-рассылки;

LSI-копирайтинг;

тексты для интернет-магазинов: продающие, SEO-тексты, тексты на главную, «О нас», для категорий, карточки товаров;

редактирование, вычитка текста, проверка материала перед публикацией.

Личные качества

Ответственность, исполнительность, умение работать на результат, коммуникабельность, вежливость.