SvetlanaAl

Копирайтер
ОбразованиеМосковский областной университет, факультет русской филологии. Харьковский педагогический университет, факультет иностранных языков. Свободное владение английским языком.
Менеджмент - UNI-Prep Institute Canada
Курсы копирайтинга - онлайн-школа Profi-Internet
УслугиСоздание текстов в различных форматах на любые темы, кроме технических и медицинских:
- информационные статьи (обзорные, новости, обучающие, рассуждения, интервью);
- отзывы, материалы для email-рассылки;
- LSI-копирайтинг;
- тексты для интернет-магазинов: продающие, SEO-тексты, тексты на главную, «О нас», для категорий, карточки товаров;
- редактирование, вычитка текста, проверка материала перед публикацией.
Личные качестваОтветственность, исполнительность, умение работать на результат, коммуникабельность, вежливость.
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