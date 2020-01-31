SvetlanaAspital

Транскрибация аудио-видео файлов

Всем привет!))) предлагаю услуги транскрибация аудио- и видеозаписей;

Набор текста с любого носителя (печатного, отсканированного, сфотографированного, рукописного).

Рабочие языки: украинский, русский.

По транскрибации выполняю расшифровку до слова. По желанию заказчика уберу слова-паразиты, междометия, повторы,подпишу имена,время ,заголовки,разобью текст на смысловые абзацы,непонятные мне слова напишу как слышу и выделю цветом.

Учту пожелания заказчика, к работе подхожу со всей ответственностью. Выполню задание в оговоренные сроки.