SvetlanaGrigor

Что могу предложить?

Написание статьи. Напишу статью по заданному ТЗ (SEO-текст). Если нужно, выделю использованные ключи в тексте маркером.

Рерайт. Проверка орфографии, пунктуации, исправление стилистических ошибок, повышение уникальности и просто корректировка оформления текста. К этой же услуге можно отнести SEO-рерайт, то есть добавление ключевых слов в существующий текст.

Транскрибация аудио и видео в текст.

Напишу продающий текст.

Для заказа нужно:

Описать что хотите получить в исходном документе, какие корректировки нужны в вашем тексте. Если рерайт с добавлением ключевых слов - то список этих слов.