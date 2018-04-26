SvetlanaInevatov

На данный момент в декрете.
Опыт работы 8 лет 2 месяца
Июль 2016 — май 2017 11 месяцев
ООО Евросеть-Ритейл
Волгоград
Розничная торговля
Продавец
Работа с банковскии продуктами, непосредственно продажи, использование 1с, ведение бухгалтерской документации, безупречное знание информационных технологий, свободное владение информацией о новинках технической и мобильной сфер, грамотное общение с претензионными и проблемными клиентами, качественное сервисное обслуживание, руководство над сотрудниками в отсутствии директора салона
Октябрь 2015 — апрель 2016 7 месяцев
Джетфикс Лоджистик
Россия, st-petersburg.cataloxy.ru/firms/www.jetfixpro.com.htm
Специалист
Работа в сфере прямых продаж в области медицинской косметологии
Октябрь 2010 — сентябрь 2015 5 лет
МОУ д\с № 307
Волгоград
Воспитатель детей дошкольного возраста
Уход, присмотр, образовательная деятельность детей дошкольного возраста, организация детского досуга, здоровьесберегающая деятельность с детьми. Проектная деятельность. Работа и общение с родителями воспитанников.
Имею грамоты, дипломы, благодарственные письма, собственные проектные разработки.
Сентябрь 2008 — апрель 20101 год 8 месяцев
ООО "Волгоградтрансагентство"
Волгоград
фотооператор
Оператор фотоотдела, редактирование фото, распечатка, работа на ксероксе, фотосъемка на документы, художественная съемка и редактирование фотографий
Ключевые навыки
Adobe PhotoshopПользователь ПКГрамотная речьРабота в командеАнглийский языкMS PowerPointОбработка изображенийОрганизаторские навыкиДеловое общениеНавыки межличностного общенияВозрастная психологияДетская психологияInternetОбщая психологияДеловая коммуникация
Обо мне
Увлекаюсь экстремальными видами спорта, фаершоу, теология, психология, история, литература.
Коммуникабельна, обладаю лидерскими и организационными качествами, быстро вникаю в различные ситуации, быстро анализирую, нахожу выход\решение. Легко нахожу общий язык с различными людьми. Быстрая обучаемость. Трудолюбива.
Высшее образование
2015
Волгоградский государственный педагогический университет (Волгоградский государственный социально-педагогический университет), Волгоград
Дошкольного и начального образования, Дошкольная педагогика и психология
Знание языков
Русский — родной
Английский — базовые знания
Латинский — базовые знания
Французский — базовые знания
Гражданство: Россия
Разрешение на работу: Россия
Желательное время в пути до работы: не имеет значения