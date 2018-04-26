SvetlanaInevatov

Ищу работу

На данный момент в декрете.

Опыт работы 8 лет 2 месяца

Июль 2016 — май 2017 11 месяцев

ООО Евросеть-Ритейл

Волгоград

Розничная торговля

Продавец

Работа с банковскии продуктами, непосредственно продажи, использование 1с, ведение бухгалтерской документации, безупречное знание информационных технологий, свободное владение информацией о новинках технической и мобильной сфер, грамотное общение с претензионными и проблемными клиентами, качественное сервисное обслуживание, руководство над сотрудниками в отсутствии директора салона

Октябрь 2015 — апрель 2016 7 месяцев

Джетфикс Лоджистик

Россия, st-petersburg.cataloxy.ru/firms/www.jetfixpro.com.htm

Специалист

Работа в сфере прямых продаж в области медицинской косметологии

Октябрь 2010 — сентябрь 2015 5 лет

МОУ д\с № 307

Волгоград

Воспитатель детей дошкольного возраста

Уход, присмотр, образовательная деятельность детей дошкольного возраста, организация детского досуга, здоровьесберегающая деятельность с детьми. Проектная деятельность. Работа и общение с родителями воспитанников.

Имею грамоты, дипломы, благодарственные письма, собственные проектные разработки.

Сентябрь 2008 — апрель 20101 год 8 месяцев

ООО "Волгоградтрансагентство"

Волгоград

фотооператор

Оператор фотоотдела, редактирование фото, распечатка, работа на ксероксе, фотосъемка на документы, художественная съемка и редактирование фотографий

Ключевые навыки

Adobe PhotoshopПользователь ПКГрамотная речьРабота в командеАнглийский языкMS PowerPointОбработка изображенийОрганизаторские навыкиДеловое общениеНавыки межличностного общенияВозрастная психологияДетская психологияInternetОбщая психологияДеловая коммуникация

Обо мне

Увлекаюсь экстремальными видами спорта, фаершоу, теология, психология, история, литература.

Коммуникабельна, обладаю лидерскими и организационными качествами, быстро вникаю в различные ситуации, быстро анализирую, нахожу выход\решение. Легко нахожу общий язык с различными людьми. Быстрая обучаемость. Трудолюбива.

Высшее образование

2015

Волгоградский государственный педагогический университет (Волгоградский государственный социально-педагогический университет), Волгоград

Дошкольного и начального образования, Дошкольная педагогика и психология

Знание языков

Русский — родной

Английский — базовые знания

Латинский — базовые знания

Французский — базовые знания

Гражданство: Россия

Разрешение на работу: Россия

Желательное время в пути до работы: не имеет значения