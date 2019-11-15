SvetlanaKotlova

Светлана SvetlanaKotlovaSvetlanaKotlova
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Веб-разработчик (HTML, CSS, Javascript)
Очень люблю CMS WordPress. Разрабатываю, администрирую,дорабатываю сайты на нем.
Но так же работаю и с другими CMS;
Верстаю сайты с нуля на HTML, CSS, JS;
Знаю основы SEO , слежу за трендами ;
Знакома с принципами настройки РК в Яндекс.Директ и Google AdWords;
Изучаю основы веб-дизайна;
Имею базовые навыки работы в Photoshop, After Effects, 3D Max.
Действие аккаунта приостановлено!