SvetlanaKotlova

Веб-разработчик (HTML, CSS, Javascript)

Очень люблю CMS WordPress. Разрабатываю, администрирую,дорабатываю сайты на нем.

Но так же работаю и с другими CMS;

Верстаю сайты с нуля на HTML, CSS, JS;

Знаю основы SEO , слежу за трендами ;

Знакома с принципами настройки РК в Яндекс.Директ и Google AdWords;

Изучаю основы веб-дизайна;

Имею базовые навыки работы в Photoshop, After Effects, 3D Max.