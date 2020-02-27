Светлана Мак SvetlanaMakeevaSvetlanaMakeeva
27 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Искусство монтажа
Опыт работы 3 года . Есть два образования тесно связанных с этой работой, журналистское и режиссерское. К заказу подхожу ответственно, работу выполняю быстро и качественно.
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Портфолио
- Монтаж инетервью91 просмотр
- Озвучивание и монтаж короткометражного фильма94 просмотра
- Озвучивание и монтаж социального ролика95 просмотров
- Тизер сезона для ютуб канала100 просмотров