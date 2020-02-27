SvetlanaMakeeva

Светлана Мак SvetlanaMakeeva

 
27 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Искусство монтажа

Опыт работы 3 года . Есть два образования тесно связанных с этой работой, журналистское и режиссерское.  К заказу подхожу ответственно, работу выполняю быстро и качественно.