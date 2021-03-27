SvetlanaMayskaya

Рада приветствовать вас на моей страничке, Уважаемый предприниматель!
Представлюсь: зовут меня Светлана Майская.
Я копирайтер. Создаю продающие текстовые продукты продаж и рекламы для вашего бизнеса. Для физических и информационных товаров.
Напишу для вас и вашего бизнеса:
-продающий текст для лендинга;
-посты в инстаграм, ВКонтакте и др.соц.сети для коммерческих аккаунтов: продающие, посты-знакомство, информационные;
-уникальные продающие описания товаров для магазина;
- тексты для бумажных листовок, буклетов;
-электронные и бумажные письма вашим клиентам.
Доп. услуга: ЛЕНДИНГИ ПОД КЛЮЧ (текст+верстка)
Дипломированный экономист, писательская натура, любитель покопаться в психологии и жаждущий помогать людям. Это все мои субличности. Они объединились, чтобы реализовать свой потенциал сообща.
Что я вам гарантирую?
- добросовестно выполняю все требования ТЗ, не срываю сроки сдачи заказа;
- от меня не ускользают даже мелкие детали вашего заказа;
- для написания работы внимательно изучаю максимальное количество источников по теме, а также ваших конкурентов;
- добиваюсь своих целей, а моя цель - довольный заказчик;
- беру не больше, чем могу отдать;
- все тексты тщательно проверяю перед сдачей.
Гарантирую, что приложу максимум усилий к увеличению потока ваших лояльных клиентов. А также две правки "продажника" БЕСПЛАТНО тоже гарантирую.
Постоянно учусь, посещаю вебинары, тренинги, читаю проф.литературу. Держу руку на пульсе современных трендов, в общем.
Профессионально прокачивалась в Школе Копирайтинга Юлии Волкодав. Учиться надо у лучших, я считаю. Они даже плохому научат лучше всех. Навыки сертифицированы.)))
Теперь о приятностях!
Пока я нарабатываю портфолио, у вас есть возможность заказать у меня тексты по приятной цене.
Кроме того, БЕСПЛАТНО проведу аудит вашего имеющегося Lending Page и помогу его улучшить при необходимости.
Критику воспринимаю спокойно, как возможность усовершенствовать свою работу.
Я не люблю убеждать людей приобрести то, что им не нужно. Именно поэтому создаю потребность.
Напишите мне, и я отвечу вам в течение дня.
С уважением,
Светлана Майская