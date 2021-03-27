SvetlanaMayskaya

Копирайтер

Рада приветствовать вас на моей страничке, Уважаемый предприниматель!

Представлюсь: зовут меня Светлана Майская.

Я копирайтер. Создаю продающие текстовые продукты продаж и рекламы для вашего бизнеса. Для физических и информационных товаров.

Напишу для вас и вашего бизнеса:

-продающий текст для лендинга;

-посты в инстаграм, ВКонтакте и др.соц.сети для коммерческих аккаунтов: продающие, посты-знакомство, информационные;

-уникальные продающие описания товаров для магазина;

- тексты для бумажных листовок, буклетов;

-электронные и бумажные письма вашим клиентам.

Доп. услуга: ЛЕНДИНГИ ПОД КЛЮЧ (текст+верстка)

Дипломированный экономист, писательская натура, любитель покопаться в психологии и жаждущий помогать людям. Это все мои субличности. Они объединились, чтобы реализовать свой потенциал сообща.

Что я вам гарантирую?

- добросовестно выполняю все требования ТЗ, не срываю сроки сдачи заказа;

- от меня не ускользают даже мелкие детали вашего заказа;

- для написания работы внимательно изучаю максимальное количество источников по теме, а также ваших конкурентов;

- добиваюсь своих целей, а моя цель - довольный заказчик;

- беру не больше, чем могу отдать;

- все тексты тщательно проверяю перед сдачей.

Гарантирую, что приложу максимум усилий к увеличению потока ваших лояльных клиентов. А также две правки "продажника" БЕСПЛАТНО тоже гарантирую.

Постоянно учусь, посещаю вебинары, тренинги, читаю проф.литературу. Держу руку на пульсе современных трендов, в общем.

Профессионально прокачивалась в Школе Копирайтинга Юлии Волкодав. Учиться надо у лучших, я считаю. Они даже плохому научат лучше всех. Навыки сертифицированы.)))

Теперь о приятностях!

Пока я нарабатываю портфолио, у вас есть возможность заказать у меня тексты по приятной цене.

Кроме того, БЕСПЛАТНО проведу аудит вашего имеющегося Lending Page и помогу его улучшить при необходимости.

Критику воспринимаю спокойно, как возможность усовершенствовать свою работу.

Я не люблю убеждать людей приобрести то, что им не нужно. Именно поэтому создаю потребность.

Напишите мне, и я отвечу вам в течение дня.

С уважением,

Светлана Майская