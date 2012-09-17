Некрасова Светлана Викторовна
Адрес: Тольятти, пр. Ленинский 18, кв. 461
Телефон: +7(927)776-65-61
E-mail: [email protected]
Дата рождения: 13.03.1994
Цель: Работа на дому
Опыт работы:
Май 2012 – Август 2012
ООО «Техстройкаскад» помощник офис-менеджера по связям с общественностью.
Перевод бумажной документации в электронный вид.
Работа с архивами.
Работа с личными делами.
Образование:
Школа «Тольяттинская Академия Управления»
Дополнительная информация:
Пишу на заказ песни и стихи, побеждала на творческих конкурсах.
Имею опыт в корректировке текстов.
Есть запас знаний в литературе.
Всегда стремлюсь преумножить свои достижения, совершенствую свою речь не только в русском языке, но и в английском, чешском, всегда довожу дело до конца, очень общительный, динамичный, жизнерадостный человек.