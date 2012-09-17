Трудоспособный и добросовестный работник с постоянным доступом к интернету.

Некрасова Светлана Викторовна

Адрес: Тольятти, пр. Ленинский 18, кв. 461

Телефон: +7(927)776-65-61

E-mail: [email protected]

Дата рождения: 13.03.1994

Цель: Работа на дому

Опыт работы:

Май 2012 – Август 2012

ООО «Техстройкаскад» помощник офис-менеджера по связям с общественностью.

Перевод бумажной документации в электронный вид.

Работа с архивами.

Работа с личными делами.

Образование:

Школа «Тольяттинская Академия Управления»

Дополнительная информация:

Пишу на заказ песни и стихи, побеждала на творческих конкурсах.

Имею опыт в корректировке текстов.

Есть запас знаний в литературе.

Всегда стремлюсь преумножить свои достижения, совершенствую свою речь не только в русском языке, но и в английском, чешском, всегда довожу дело до конца, очень общительный, динамичный, жизнерадостный человек.