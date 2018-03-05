3D-обложки для инфопродуктов / Баннеры, анимированные gif и статичные jpeg, png / Landing Page на конструкторе PlatformLP
Cоздание 3D-обложек для инфопродуктов
Создание анимированных и статичных баннеров для рекламы ваших товаров и услуг
Создание баннера-шапки для канала YouTube
Создание сайтов на конструкторе PlatformLP
Skype rusinychs
Telegram @rusinychs
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Портфолио
- 3D обложки для инфопродуктов160 просмотров
- Баннер-шапка для YouTube139 просмотров
- Анимированные gif баннеры155 просмотров
- Landing Page на конструкторе PlatformLP144 просмотра
- Landing Page на конструкторе PlatformLP130 просмотров
- Landing Page на конструкторе PlatformLP104 просмотра