SvetlanaSavchuk

До этого проекта, я имел дело с несколькими заказчиками, но не с такими, как Светлана. В её проекте всё идеально. Её всегда можно о чём-то спросить по работе и даже просто так, о жизни. Она не просто робот, заказывающий какие-то услуги, она человек, и это я больше всего ценю в заказчике. Она онлайн 12 часов в сутки. Что касается постановки задачи, так здесь всё максимально просто. Она истолковывает её настолько легко, что даже наверное ребёнок смог бы выполнить любое её задание. Ну и конечно, главным её принципом является железная оплата в срок. Я был поражён отзывами, оставленными на её аккаунте до моего заказа, и решил провести эксперимент. Я дал ей исходники(с вёрсткой) до оплаты. Я даже не волновался, всё прошло,как по маслу, после их проверки она перечислила мне деньги. Как итог, если вы видите этого заказчика и думаете о выполнение его задания, то отбросьте все сомнения, выполняйте! Вам будет очень приятно работать со Светланой.