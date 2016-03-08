SvetlanaSavchuk

Добрый день! Необходима разработка "продающего" коммерческого предложения. Тематика - услуги мобильного маркетинга (смс-рассылка). Ждем предложений по срокам и цене. Заранее спасибо за внимание к проекту.
- Копирайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нужна адаптивная верстка макета для email-рассылки. Есть все исходники. Ждем Ваших предложений по срокам и цене Драфт письма по ссылке - https://www.dropbox.com/s/44q258p9qjlw0p4/SMS_Fly_Email.png?dl=0HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Возникла необходимость в привлечении дизайнера для отрисовки шаблона для e-mail рассылки (тематика смс-рассылка ). Ищем креативного дизайнера, с пониманием сути контента, активной жизненной позицией, знанием последних трендов и направлений. По результату возможно постоянное сотрудничество. Обязательное ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Задание на написание СМС - платформы с нуля ! Требуется программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий массовую обработку, маршрутизацию и доставку SMS-сообщений. Прямое подключения к мобильным операторам через протоколы (SMPP, SS7). Возможность интеграции с любыми внешними сервисными приложениями (другими SMS-платформами, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Компания, сфера мобильный маркетинг (смс-рассылки), ищет опытного и ответственного фрилансера (не агентство) для аудита и внесения корректировок в существующие Рекламные кампании, с целью оптимизации и повышения эффективности. Рассматриваем сотрудничество на постоянной основе - удаленное сопровождение РК, ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! В компанию занимающуюся мобильным маркетингом (смс-рассылки), необходим специалист для анализа и перенастройки существующей кампании! Исполнителю предоставим текущий порядок дел - стоимости клика, конверсии, бюджет. ! Оплата по факту успешной кампании (снижение расходов), возможно дальнейшее ...Контекстная реклама8 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Компании https://sms-fly.com необходим специалист по SEO оптимизации! Реклама в Google Adwords, ЯндексДирект - настроена. Необходим SEO аудит сайта для реализации шагов по внутренней оптимизации, а также качественная оценка юзабилити - лицевая + внутренний интерфейс (доступ вышлем после выбора ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть все исходники. Ждем Ваших предложений по срокам и цене, макет письма в аттаче.HTML-верстка9 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищем специалиста/ов для реализации технической части по проекту массовой рассылки сообщений через Вайбер. НЕ предлагать готовый софт/кликеры/и т.д. Готовы рассмотреть заявки от программистов с опытом в данной сфере (знание сильных и слабых сторон Viber-support) и ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходима разработка шаблона для e-mail рассылки - копирайт + дизайн (тематика смс-рассылка ) По результату возможно постоянное сотрудничество. Постоянные блоки: шапка, блок-кнопки с гиперссылкой на сайт, контакты, кнопка заказать. Переменные блоки: рекламные блоки по услугам/акциям (вводные предоставляются).Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть свой сервис по рассылке смс, и соответственно базы номеров, которые необходимо проверять на валидность (живые или неживые номера). HLR запросы в этом случае дают возможность актуализировать базу. На рынке много сервисов которые предоставляют такую возможность, ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Ищу исполнителя для реализации данного проекта, а также буду рада если сработаемся на перспективу. Есть примерное Техническое задание (короткое описание каждого блока/экрана). Необходимо понимание реальных сроков, а также четкого бюджета (от и до) с учетом ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт8 лет назад