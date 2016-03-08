SvetlanaSavchuk

Светлана Савчук SvetlanaSavchuk

 
41 годУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка УТП, продающее коммерческое предложение

    Добрый день! Необходима разработка "продающего" коммерческого предложения. Тематика - услуги мобильного маркетинга (смс-рассылка). Ждем предложений по срокам и цене.  Заранее спасибо за внимание к проекту.

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка кроссбраузерного HTML макета эл. письма

    Добрый день! Нужна адаптивная верстка макета для email-рассылки. Есть все исходники. Ждем Ваших предложений по срокам и цене Драфт письма по ссылке - https://www.dropbox.com/s/44q258p9qjlw0p4/SMS_Fly_Email.png?dl=0

    HTMLВерстка макета
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн шаблона для email рассылки

    Добрый день! Возникла необходимость в привлечении дизайнера для отрисовки шаблона для e-mail рассылки (тематика смс-рассылка ). Ищем креативного дизайнера, с пониманием сути контента, активной жизненной позицией, знанием последних трендов и направлений. По результату возможно постоянное сотрудничество.  Обязательное ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать СМС - платформу

    Добрый день! Задание на написание СМС - платформы с нуля ! Требуется программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий массовую обработку, маршрутизацию и доставку SMS-сообщений. Прямое подключения к мобильным операторам через протоколы (SMPP, SS7). Возможность интеграции с любыми  внешними сервисными приложениями (другими SMS-платформами, ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • РК в Google Adwords, ЯндексДирект. Аудит, перенастройка, ведение.

    Добрый день! Компания, сфера мобильный маркетинг (смс-рассылки), ищет опытного и ответственного фрилансера (не агентство) для аудита и внесения корректировок в существующие Рекламные кампании, с целью оптимизации и повышения эффективности. Рассматриваем сотрудничество на постоянной основе - удаленное сопровождение РК, ...

    Google AdsРекламная кампания
    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настройка и поддержка РК на Google Adwords, ЯндексДирект

    Добрый день! В компанию занимающуюся мобильным маркетингом (смс-рассылки), необходим специалист для анализа и перенастройки существующей кампании! Исполнителю предоставим текущий порядок дел - стоимости клика, конверсии, бюджет. ! Оплата по факту успешной кампании (снижение расходов), возможно дальнейшее ...

    Google Ads
    Контекстная реклама8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • SEO Аудит сайта + Оптимизация

    Добрый день! Компании https://sms-fly.com необходим специалист по SEO оптимизации!  Реклама в Google Adwords,  ЯндексДирект -  настроена. Необходим SEO аудит сайта для реализации шагов по внутренней оптимизации,  а также  качественная оценка юзабилити - лицевая + внутренний интерфейс (доступ вышлем после выбора ...

    Аудит сайтаSEO-аудит сайтаGoogle AdsSEO-оптимизация
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка программной части Viber-рассылки сообщений

    Ищем специалиста/ов для реализации технической части по проекту массовой рассылки сообщений через Вайбер. НЕ предлагать готовый софт/кликеры/и т.д. Готовы рассмотреть заявки от программистов с опытом в данной сфере (знание сильных и слабых сторон Viber-support) и ...

    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка шаблона для Email рассылки.

    Необходима разработка шаблона для e-mail рассылки - копирайт + дизайн (тематика смс-рассылка ) По результату возможно постоянное сотрудничество. Постоянные блоки: шапка, блок-кнопки с гиперссылкой на сайт, контакты, кнопка заказать. Переменные блоки: рекламные блоки по услугам/акциям (вводные предоставляются).

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужен софт для чистки телефонной базы

    Есть свой сервис по рассылке смс, и соответственно базы номеров, которые необходимо проверять на валидность (живые или неживые номера). HLR запросы в этом случае дают возможность актуализировать базу. На рынке много сервисов которые предоставляют такую возможность, ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен сайт Landing Page для Агенства по трудоустройству за рубежом

    Ищу исполнителя для реализации данного проекта, а также буду рада если сработаемся на перспективу.  Есть примерное Техническое задание (короткое описание каждого блока/экрана). Необходимо понимание реальных сроков, а также четкого бюджета (от и до) с учетом ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
SergeyGolubev
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Верстка кроссбраузерного HTML макета эл. письма
До этого проекта, я имел дело с несколькими заказчиками, но не с такими, как Светлана. В её проекте всё идеально. Её всегда можно о чём-то спросить по работе и даже просто так, о жизни. Она не просто робот, заказывающий какие-то услуги, она человек, и это я больше всего ценю в заказчике. Она онлайн 12 часов в сутки. Что касается постановки задачи, так здесь всё максимально просто. Она истолковывает её настолько легко, что даже наверное ребёнок смог бы выполнить любое её задание. Ну и конечно, главным её принципом является железная оплата в срок. Я был поражён отзывами, оставленными на её аккаунте до моего заказа, и решил провести эксперимент. Я дал ей исходники(с вёрсткой) до оплаты. Я даже не волновался, всё прошло,как по маслу, после их проверки она перечислила мне деньги. Как итог, если вы видите этого заказчика и думаете о выполнение его задания, то отбросьте все сомнения, выполняйте! Вам будет очень приятно работать со Светланой.
Спасибо Сергею за качественную работу, выполненную в оговорённый срок! Отдельно хочу отметить ответственный подход, четкое понимание задачи, а также, оперативность коммуникации, упорство и ориентированность на результат, согласно озвученных таргетов заказчика. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Ezon
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
час назад
$120
10 баллов
8 лет назад
SEO Аудит сайта + Оптимизация
Рекомендую Светлану, как заказчика. Задачи были поставлены - чётко и развернуто. Оплату получил своевременно. Приятно было работать с этим человеком.
Спасибо большое Анатолию и его команде за выполненный проект четко и в срок. Отдельно хочу отметить внимательный и ответственный подход, оперативную коммуникацию и возможность достижения компромисса. Было принято решение сотрудничать дальше, передан в работу еще один проект. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
boyko_dmitriy
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Разработка шаблона для Email рассылки.
Светлана — отличный заказчик. Приятное общение, было легко работать. Всегда на связи, мгновенная оплата... Рекомендую! Буду рад еще по сотрудничать)
Мои самые лучшие рекомендации! Ответственный, внимательный исполнитель, и просто приятный человек! Принято решение сотрудничать с Дмитрием и в дальнейшем! Спасибо!
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